تحذير من اعتداءات واقتحامات جديدة للأقصى فيما يُسمى "عيد الغفران"

حذرت وحدة القدس والمخطوطات بوزارة الأوقاف والشئون الدينية من اعتداءات واقتحامات جديدة للمسجد الأقصى ستنفذها جماعات صهيونية متطرفة بمناسبة ما يسمى "عيد الغفران" اليهودي في العاشر من الشهر الجاري وكذلك بمناسبة "عيد العُرش" الذي يليه بخمسة أيام.

ودعا مدير عام الوحدة د. يوسف فرحات المقدسيين أن يكونوا على يقظة تامة وحذرٍ كبيرٍ من تنفيذه هذه الاعتداءات، مطالبًا الشعب الفلسطيني بكل فصائله ومستوياته الثقافية والاجتماعية والسياسة أن يكونوا على مستوى هذا التحدي الصهيوني.

كما طالب، فرحات، بإقامة فعاليات جماهيرية نصرة للمسجد الأقصى، ودعمًا لأهالي القدس الذين يتصدون للعدو الصهيوني بكل قوة وصمود.

وناشد د. فرحات أبناء الأمتين العربية والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي بإعطاء القدس والأقصى مزيدًا من الاهتمام ونصرتها ماديًا ومعنويًا.