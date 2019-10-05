وفد من الجهاد يزور ذوي الاستشهادية هنادي جرادات

زار وفد من قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي عائلة الاستشهادية المحامية هنادي جرادات في الحي الشرفي بمدينة جنين شمال الضفة المحتلة مساء أمس الجمعة.

واطمأن الوفد على الحالة الصحية لشقيق الاستشهادية هنادي والذي تعرض لحادث صعب أليم قبل أيام، أصيب على إثره بعدة إصابات مختلفة.

وقال وفد الجهاد خلال الزيارة أن هنادي مثلت المرأة الفلسطينية الماجدة بكل تاريخها وجهادها ونضالها، فهي الأم والأخت والخالة والعمة والزوجة والابنة النموذج الطليعي التي تمثل قدوة لكل نساء فلسطين، حين قدمت روحها رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى ومن ثم دفاعاً عن أرضها ووطنها وأمتها التي عانت الويلات بفعل ذلك الكيان المجرم.

جدير بالذكر أن الاستشهادية هنادي جرادات من سكان مدينة جنين وحاصلة على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة جرش بالأردن عام 1999م، وحصلت على مزاولة مهنة المحاماة، وكانت تنوي افتتاح مكتب خاص بها قبيل استشهادها، ونفذت عملية استشهادية في مطعم مكسيم بمدينة حيفا بالمحتلة بتاريخ 04/10/2003م، أسفرت عن مقتل 21 صهيونياً، وهي شقيقة الشهيد فادي جرادات الذي تعرض لعملية اغتيال جبانة بتاريخ 12/06/2003م، حين كانت برفقة ابنة عمه الشهيد صالح جرادات القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.