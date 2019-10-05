إيران تعتقل صحفية روسية للاشتباه بتجسسها لـ"إسرائيل"

اعتقلت السلطات الإيرانية، الصحفية الروسية "يوليا يوزيك" للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية وفقًا لما أعلنه الملحق الإعلامي الروسي في طهران "أندريه غاننكو".

وقال الدبلوماسي الروسي: "نعمل على التحقق من تفاصيل اعتقال الصحفية الروسية يوليا يوزيك من قبل الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن الصحفية الروسية اعتقلت منذ عدة أيام وقد تتعرض للسجن لمدة 10 سنوات على الأقل.

وأشارت وسائل الاعلام أن الصحفية يوزيك أجرت محادثة قصيرة جدًا مع عائلتها في روسيا حيث قالت لهم: "أجلس على الأرض في زنزانة، وهي من دون وسائل اتصال، وستجري محاكمتي يوم السبت".