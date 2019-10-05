تقرير حقوقي: عدم نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يرسّخ الاستيطان

وصف المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان، امتناع "ميشيل باشيليه" المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة عن نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة المشاريع الاسرائيلية غير القانونية في المستوطنات بأنه انتهاك للمعايير القانونية والسياسية والاخلاقية لحقوق الانسان.

واضاف المكتب الوطني في تقرير له، اليوم السبت، ان عدم نشر الاسماء يخالف القرارات التي دعا لها مجلس حقوق الانسان وخاصة القرار 31/36 لعام 2016 وما أكد عليه المجلس لاحقا بخصوص نقل البيانات الخاصة بذلك في جلسته رقم 34 لعام 2017 ونقضا لما تعهدت به باشيليه خطيا في آذار 2019 في رسالتها الى رئيس مجلس حقوق الانسان والتي تعهدت فيها نشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال.

وتابع "الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك الى ما بعد آذار من العام القادم ويعزز الإفلات من العقاب، ويمكّنُ من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بينما يوفر نقل البيانات درجة من الشفافية بشأن هذه الأنشطة، ويكون بمثابة أداة لمساعدة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأكد المكتب الوطني أن "ميشيل باشيلييه" تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية ، التي تمارس عليها وعلى مجلس حقوق الانسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي وبعض الدول الاوروبية ، في الوقت الذي يجدر بها أن تضطلع بمهمتها بشكل نزية ليس فقط لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967 ، بل ولضمان احترام القانون من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وضمان توفير الأدوات والمعايير لتعزيز تنفيذ القانون والمعايير الدولية ، خاصة وأن اسرائيل تصعد وبدعم من الادارة الاميركية من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، التي تحولت الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي وبعد أن شرعنت مستوطنة "ميفوت يريخو" بالقرب من أريحا بعد أيام قليلة فقط من تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في العاشر من أيلول الماضي بضم وادي الأردن (الغور) في حال انتخابه.

وتجدر الاشارة الى إعلان جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي في أحدث بياناته أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة وصل نهاية العام 2018 مطلع العام 2019 نحو 427800 ، يشكلون 4.77 ٪ من السكان الإسرائيليين. وأن معدل النمو السكاني في إسرائيل في عام 2018 وصل 1.9 ٪ ، بينما كان معدل النمو في المستوطنات الضعف تقريبا أي نحو 3.5 ٪. فقد زاد عدد المستوطنين بنحو 14400 مستوطن ، أكثر من نصفهم أي 8050 (56٪) انتقلوا أو وُلدوا في المستوطنات التي أقامتها حكومات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس الشرقية . ووفق البيانات يعيش حوالي 3 ملايين شخص في الضفة الغربية ، يشكل المستوطنون 14٪ منهم ، حيث يعيش 2,636,244 فلسطيني في الضفة الغربية (و 284.926 آخرين في القدس الشرقية).

وقال المكتب "على صعيد آخر وفي القدس وبعد أقل من عام من افتتاح المركز التجاري "رامي ليفي" أعلن عن اطلاق المرحلة الثالثة ما سمي بـ "تطوير المنطقة الصناعية الاسرائيلية عطروت" في قلنديا شمال القدس المحتلة.

وبلغ حجم الاستثمار في هذه المرحلة 45 مليون شيكل، بتمويل من وزارة الاقتصاد وسلطة اراضي اسرائيل وذلك بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس وتشرف على تنفيذها ما تسمى "سلطة تطوير القدس وشركة موريا التابعة للبلدية" ووزارة القدس.

وتشمل المرحلة الثالثة تقسيم اراض الى 18 قطعة على ارض مساحة 50 دونما ومن المقرر بناء 11 مصنعا خلال الثلاث السنوات القادمة . ومن ناحية اخرى يجري بناء 93 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" التي اقيمت على اراضي بلدة شعفاط في القدس ومن المقرر بناءها في ايلول 2020 . كما تعرض على لجان التنظيم والبناء اليوم مخططات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة بعضها على اراضي توصف ب "أراضي دولة" وحوالي 650 منها على اراض خاصة . ويشكل هذا مجرد بداية للمشاريع المستقبلية في المستوطنة .

وذكر المكتب الوطني ان البناء الاستيطاني في عهد الرئيس الامريكي "باراك اوباما" قوبل بضغوط بعد اعلان اللجنة اللوائية عن البناء فيها خلال زيارة جو بايدن نائب الرئيس الامريكي في حينه لإسرائيل وقد ادى الاستخفاف الاسرائيلي بالإدارة الأمريكية وما تبعه من انتقادات الى ان أي بناء استيطاني في القدس المحتلة يجب ان يحصل على مصادقة من رئيس الوزراء الاسرائيلي. أما في عهد الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب فقد رفعت الحواجز ويخطط لمضاعفة عدد المساكن في المستوطنة والبالغ اليوم 2500 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة.

من جهة ثانية، يجتاز بناء ما يسمى "متحف التسامح" الاسرائيلي على اراض المقبرة الاسرائيلية مأمن الله في وسط القدس الغربية مراحل متقدمة ومن المتوقع افتتاح المتحف خلال العام الحالي بعد أن صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مؤخرا على اضافة بناء جديدة على المخطط القائم وعلى "نقل" مناطق بناء بمساحة 522 مترا مربعا من تحت الارض الى فوقها ونقل مساحة بناء بحوالي 803 امتار مربعة من فوق الارض الى تحتها وبما يسمح بتقليص مساحة البناء الظاهر فوق الارض.

وأضاف "في القدس كذلك دعا اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم لاقتحامات واسعة كبيرة لليهود خلال أيام عيد رأس السنة العبرية، وأكد على ضرورة أن تكون الاقتحامات جماعية وعائلية بأعداد كبيرة، وكانت "جماعات الهيكل" المتطرفة قد كلفت فنانا يهوديا بإعداد تصميم جذاب يصور مبنى الهيكل ، وقد أقيم داخل أسوار المسجد الأقصى مكان قبة الصخرة ، مع إزالة كل مبانيه ومآذنه. ويأتي التصميم لاستخدامه كلوحة معايدة مركزية فيما يسمى عيد رأس السنة العبرية

وفي الوقت نفسه تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي القمع الوحشي في برية بلدة السواحرة الشرقية في محافظة القدس ، ضد المواطنين الذين يواصلون الاعتصام احتجاجا على اقامة البؤرة الاستيطانية على اراضيهم في منطقة جبل المنطار شرق مدينة القدس المحتلة. ويعني استيلاء الاحتلال على المنطقة سيطرته على الطوق الشرقي لمدينة القدس بالكامل. وكان المستوطنون قد أقاموا منتصف الشهر الماضي عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الارض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة".

وفي محافظة رام الله يحاول مستوطنون السيطرة على مئات الدونمات الزراعية بالقرب من عين سامية ، الواقعة شمال شرقي مدينة رام الله بعد ان نصبوا في المنطقة خياما بحماية جيش الاحتلال . وتعد هذه المنطقة واحدة من أهم مناطق الضفة الغربية الغنية بمياهها وبأراضيها الزراعية. وفي عين سامية الواقعة على أراضي بلدة كفر مالك ، ستة آبار مياه ، تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب . وتعتبر المنطقة التي تطل من السفوح الشرقية لجبال رام الله على غور الأردن بمثابة سلة غذاء بلدة كفر مالك ، حيث تزرع بالحبوب ، والزعتر ، والحمضيات والخضار. ويقسم شارع استيطاني يدعى " ألون " أراضي عين سامية من النصف، ويمر عبره المستوطنون

وفي أحدث بياناته أعلن جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة وصل نهاية العام 2018 مطلع العام 2019 نحو 427800، يشكلون 4.77 ٪ من السكان الإسرائيليين. وأن معدل النمو السكاني في إسرائيل في عام 2018 وصل 1.9 ٪ ، بينما كان معدل النمو في المستوطنات الضعف تقريبا أي نحو 3.5 ٪. فقد زاد عدد المستوطنين بنحو 14400 مستوطن ، أكثر من نصفهم أي 8050 (56٪) انتقلوا أو وُلدوا في المستوطنات التي أقامتها حكومات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس الشرقية . ووفق البيانات يعيش حوالي 3 ملايين شخص في الضفة الغربية ، يشكل المستوطنون 14٪ منهم ، حيث يعيش 2,636,244 فلسطيني في الضفة الغربية (و 284.926 آخرين في القدس الشرقية).

ورغم توالي ردود الفعل الدولية المنددة بممارسات قوات الاحتلال وسياسة تشجيع الاستيطان ، فإن حكومة اسرائيل تواصل سياستها هذه . ممثلون عن الامم المتحدة تحدثوا في أكثر من تقرير عن سياسة التهجير ، التي تمارسها اسرائيل وان الالاف من الفلسطينيين تم تهجيرهم بالقوة او هم يتعرضون لخطر التهجير القسري وان المحرك الاساسي للتهجير في الضفة الغربية هو السياسات المتصلة بالاحتلال والاستيطان بما في ذلك عدم القدرة على الحصول على تراخيص بناء

وفي هذا السياق أجرى قناصل الدول الاوروبية وعلى رأسهم مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام ، جولة في مناطق متعددة بالأغوار بهدف الاطلاع على الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال وقالت مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال خلال لقاء مع وسائل الاعلام ، إن أهمية الجولة في الأغوار تأتي من كونها مكنت هؤلاء القناصل من رؤية الواقع كما هو ، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأغوار على حقيقتها.

وفي الوقت نفسه نددت منظمة الاشتراكية الدولية خلال اجتماع المجلس الاعلى للمنظمة ، الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسياسات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم الأغوار والمستوطنات ومواصلة دولة الاحتلال اجراءاتها في تعميق الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل. وأكدت دعمها اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة ، ودعت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للضغط على اسرائيل لتنفيذ قرارات الامم المتحدة.

وفي الانتهاكات التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :

القدس: شكلت المناسبات والأعياد اليهوديّة آلية اضافية للتضيق على الفلسطينيين حيث فرض جيش الاحتلال إغلاقًا شاملًا على كافة الأراضي الفلسطينية بمناسبة "السنة العبرية الجديدة"، وشمل معابر غزة والضفة الغربية المحتلة ، واستباحت عصابات المستوطنين البلدة القديمة في القدس المحتلة ، وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمسيرات صاخبة واستفزازية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وأّمنت قوات الاحتلال عربدات المستوطنين بإغلاقها للعديد من شوارع سلوان من بينها مدخل البلدة من جهة حي وادي حلوة الأقرب الى جدار الأقصى الجنوبي ، والشارع الذي يصل عين سلوان كما اغلقت الطريق الواصلة أسفل مفرق وادي الربابة، وسط انتشار عسكري مكثف على مفارق ومقاطع شوارع البلدة. واخترقت مسيرة للمستوطنين سوق القطانين في البلدة القديمة والذي ينتهي ببوابة المسجد الأقصى "باب القطانين".

الخليل: أعلنت سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الاسبوع الفائت بحجة الأعياد اليهودية. وأتاحت للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته ، بحجة "رأس السنة" العبرية ، فيما اعتدت مجموعة من المستوطنين بالضرب على ثلاثة أطفال أشقاء أمام منزلهم قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على اراضي المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل . كما هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، منزلا قيد الانشاء في بلدة بيت امر، شمال الخليل يعود للموطن علي محمد العلامي ، وتبلغ مساحة المنزل 150 مترا مربعا.

بيت لحم: استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي على آليات زراعية جنوب غرب بيت لحم ، وأمرت بإيقاف استصلاح أراضي في قرية المنشية جنوب غرب بيت لحم بحجة أنها تقع في منطقة تصنف "ج". ودهس مستوطن ، الطفلة خديجة مراد تنوح (10 سنوات) على مفترق "الفرديس" شرق بيت لحم.

اريحا: اقتحم مستوطنون من مستوطنة "معالي افرايم" في شفا غور الأردن بحراسة جيش الاحتلال مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة ، بهدف أداء طقوس تلمودية في مكان بزعم أنه كنيس يهودي. حيث أن عشرات المستوطنين في حافلات دخلوا مدينة أريحا ، وأدوا الصلوات فيما يسمى، كنيس "نعران" إلى الشمال من مدينة أريحا.

نابلس : أقدم مستوطنون على سرقة ثمار أشجار الزيتون في أراضي قرية دير شرف غرب نابلس في منطقة الروس التابعة لأراضي دير شرف حيث قام عدد من المستوطنين بملاحقة المزارعين في أراضي القرية ، ومنعوهم من دخول أراضيهم القريبة من مستوطنة "شافي شمرون"، لتسهيل عملية سرقة ثمار أشجار الزيتون فيما اصيب عدد من المواطنين خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين لبلدة قريوت جنوب شرق مدينة نابلس حيث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص المعدني ، لتأمين دخول المستوطنين إلى نبع سيلون القريب من مستوطنة "شيلو" بحجة أداء طقوسهم واحتفالاتهم التلمودية فيه.

جنين: هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية الطيبة المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين غرب مدينة جنين ، بحجة عدم الترخيص يعود للمواطن محمد جبارين.

قلقيلية: أدى أهالي بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية الصلاة في مفرق منطقة "العيون"، شمال شرق البلدة، دعما لصمود أهالي المنطقة "تجمع عرب الخولي"، في وجه الاحتلال واجراءاته التعسفية بحقهم بعد تكثيف الاحتلال من اجراءاته في المنطقة مؤخرا، وشملت اغلاق طريقين زراعيين ، وتجريف أرض أخرى ، كانت البلدية قد اتمت استصلاحها ، وفي اعتداء جديد نصبت قوات الاحتلال ، بوابة حديدية على مدخل المنطقة التي يسكنها "تجمع عرب الخولي"، يهدف منع المزارعين والمواطنين من الوصول إلى أراضيهم وبيوتهم، وتضييق الخناق عليهم ، تمهيدا للاستيلاء على المنطقة وأراضيها خدمة للمشروع الاستيطاني.