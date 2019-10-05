وقفة تضامنية في جنين مع الأسير طارق قعدان

نظمت عائلة الأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي المضرب عن الطعام لليوم السابع والستين على التوالي طارق قعدان وقفة تضامنية، ظهر اليوم السبت، أمام جامعة القدس المفتوحة في جنين، حيث يعيش في ظروف صحية صعبة.

ورفع المشاركون صور الأسير قعدان وسامر العربيد وهبة البلدي ويافطات منددة بسياسة الاعتقال الإداري للأسرى وطالب المشاركون بالتحرك الشعبي والمؤسسات لهم خاصة المضربون منهم.

بدوره، أكد الشيخ القيادي خضر عدنان ضرورة التحرك بشكل عاجل لنصرة الاسرى المضربين، مطالبا الأطر الطلابية بالتحرك وأخذ دورها ، سيما ان هذه الجامعة خرجت الاستشهادية هبة دراغمة والشهداء نعمان طحاينة ووليد العبيدي وغيرهم الكثير من قادة الشعب الفلسطيني .

وفي مقابلة لشقيق القيادي طارق قال: "لن نستقبل مهنئا ولا معزيا اذا جاءنا محررا او شهيدا من خذلنا وخذل أسرانا ".

























