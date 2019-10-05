المجدلاني: إعادة أموال المقاصة يُمكننا من دفع الرواتب والمتأخرات كافة

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم السبت، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" أعاد مبلغ لخزينة السلطة من الأموال المقاصة التي سيطر عليها مؤخرًا، أدى إلى عجز مالي كبير أثر على صرف رواتب الموظفين، والخدمات التي تقدمها.

وأوضح المجدلاني، بأن الاحتلال حوّل مبلغ مالي لخزينة السطلة والذي يُقدر بمليار و800 مليون شيكل.

وبين بأن المبلغ المحوّل سيمكن الحكومة من دفع رواتب موظفيها وجميع المتأخرات بالإضافة إلى سداد جزء من ديون البنوك الفلسطينية.

نجحنا في انتزاع جزء من أموالنا المحتجزة، يقول المجدلاني، :"إن هذا المبلغ سيحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني وسيُساعدنا في عملية التنمية التي توقفت بفعل العجز المالي الناتج عن حجز الاحتلال للأموال المقاصة".

وأضاف، أنه طوال فترة حجز أموال المقاصة، حافظنا على مواقفنا في صرف رواتب الشهداء والأسرى، متابعًا، :"انتزاع الأموال من الاحتلال سَجل لنا موقف سياسي لن نتراجع عنه ولم ندفع ثمنًا سياسًا".

أما فيما يتعلق عن إعادة تشكيل لجان الفنية المشتركة يوم غد الاحد، أشار المجدلاني، إلى أنه سيتيح فرصة كبيرة للمراقبة والتدقيق على الفواتير المالية التي كانت تخصم على الحكومة.

كما جدد تأكيده، بأنه سيُفتح الباب مجدداً على اتفاقية باريس الاقتصادية، ومراجعة بعض جوانبها المجحفة.