رابط: كشف أسماء المسافرين ليوم غد عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم السبت، عن كشف أسماء جديد للمسافرين ليوم غد الأحد الموافق 6/10/2019، عبر معبر رفح البري، للحافلات الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (100)، من كشف (19/2).

ودعت الداخلية المسافرين بضرورة التواجد غدًا الساعة السابعة صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت من المسافرين إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف أسماء المسافرين، بالضغط على الرابط:

https://paltoday.ps/ar/uploads/documents/LVei6.pdf