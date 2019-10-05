تفاعل واسع لنشطاء مواقع التواصل على هاشتاق #جهادنا_اقترب_الوعد

في ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الـ32 التي تُصادف اليوم السبت الخامس من شهر أكتوبر، تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى الجهادية تحت وسم (#جهادنا_اقترب_الوعد)، وذلك ابتهاجًا بالذكرى ومواصلتها في مقاومة الاحتلال.

وستنطلق مسيرة حاشدة من كافة محافظات غزة بعد صلاة العصر مباشرة من أمام ميدان فلسطين (الساحة البلد)، على امتداد شارع الوحدة، وصولاً لمفترق فلسطين وسط مدينة غزة، وهناك ستبدأ مراسيم احتفال فعاليات الذكرى وكلمات الحركة.

وأطلقت حركة الجهاد الاسلامي هاشتاق #جهدانا_اقترب_الوعد مساء أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ لاقى تفاعل كبير من قبل النشطكاء والمغردون وأنصار الحركة، للتعبير على انتماءهم وحُبهم للحركة وانطلاقتها المباركة.

وتفاعل النشطاء على الوسم الذي انطلق في ذكرى الانطلاقة الـ32، وكتب الناشط، آركان أبو الحسن على حسابه على تويتر، 32" عاماً من الانطلاقة الجهادية وبوصلتنا لم تنحرف يومًا وبندقيتنا لم نبصر بها إلا مأذن القدس".

أما الناشط وليد الدردساوي، قال في تغريدة له، :"إن الأمين العام فتحي الشقاقي رحل وبقى غرسه الطيب نهجٌ ينتفع به ومقاومة جارية وجيل صالح يدعو له".

وهنأ الناطق باسم حركة "حماس" أ. فوزي برهوم في تغريدته، حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى حركة انطلاقتها، قائلاً إن الحركة جمعت بين الفكر والممارسة والقرآن والبندقية وهي امتداد للفكر الإسلامي العميق بمضامين فلسطينية".

ونحن الذين لبينا نداء أمهاتنا وبصرخة المستضعفين، يغرد جواد منصور، حينما صرخوا وجعًا وقهرًا وموتًا أمام آلات العدو المجنزرة لنحطم بقهرنا جبروت جيش الاحتلال.

وتفاعل إسلام عبد، مع الانطلاقة كاتبًا، إن بعد 23 عامًا، لا وزال الجهاد الإسلامي متمسك بحقه بفلسطين من البحر إلى النهر.



















