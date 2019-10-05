طالع : شرطة المرور بغزة تغلق عدداً من الطرق لتسهيل حركة المسيرة الجهادية

اعلنت شرطة المرور بغزة اليوم السبت، عن وجود فعالية جماهيرية وطنية "مسيرة حاشدة " في الذكرى ال32 لانطلاقة حركة الجهاد الاسلامي عصر اليوم وسط مدينة غزة ، حيث سيتم إغلاق عدة طرق لضمان عدم وجود أي إزدحامات وحوادث مرورية ، وهي على النحو الآتي:-

* ستنطلق المسيرة من ميدان فلسطين الساعة 4:30 عصرا مرورا بمفترق السامر ثم السير يمينا باتجاه مفترق الشعبية ثم السير يسارا في شارع الوحدة باتجاه برج شوا وحصري.

* إغلاق شارع الوحدة من مفترق ضبيط حتى برج شوا وحصري من الساعة 1:00 ظهرا حتى إنتهاء الفعالية.

*إغلاق شارع الوحدة بالكامل من مفترق الشعبية حتى برج شوا وحصري والشوارع الفرعية المؤدية لشارع الوحدة عند تحرك المسيرة الساعة 4:30 عصرا وحتى إنتهاء الفعالية.

* إغلاق شارع عمر المختار من مفترق الشجاعية حتى مفترق السامر من الساعة 3:00 عصرا وحتى إنتهاء الفعالية.

* إغلاق الاتجاه الشرقي للشارع الواصل من مفترق عسقولة وميدان فلسطين من الساعة 3:00 عصرا لتسهيل مرور الجماهير لميدان فلسطين وفتحه بعد ذلك.

* إغلاق الشارع الواصل بين منطقة السدرة وشارع فهمي بيك من الساعة 3:00 عصرا لتسهيل مرور الجماهير لميدان فلسطين وفتحه بعد ذلك.

طالع : شرطة المرور تعلن عن اغلاق عدة طرق عصر اليوم لتسهيل المسيرة الجهادية

اعلنت شرطة المرور بغزة اليوم السبت، عن وجود فعالية جماهيرية وطنية "مسيرة حاشدة " في الذكرى ال32 لانطلاقة حركة الجهاد الاسلامي عصر اليوم وسط مدينة غزة ، حيث سيتم إغلاق عدة طرق لضمان عدم وجود أي إزدحامات وحوادث مرورية ، وهي على النحو الآتي:-

* ستنطلق المسيرة من ميدان فلسطين الساعة 4:30 عصرا مرورا بمفترق السامر ثم السير يمينا باتجاه مفترق الشعبية ثم السير يسارا في شارع الوحدة باتجاه برج شوا وحصري.

* إغلاق شارع الوحدة من مفترق ضبيط حتى برج شوا وحصري من الساعة 1:00 ظهرا حتى إنتهاء الفعالية.

*إغلاق شارع الوحدة بالكامل من مفترق الشعبية حتى برج شوا وحصري والشوارع الفرعية المؤدية لشارع الوحدة عند تحرك المسيرة الساعة 4:30 عصرا وحتى إنتهاء الفعالية.

* إغلاق شارع عمر المختار من مفترق الشجاعية حتى مفترق السامر من الساعة 3:00 عصرا وحتى إنتهاء الفعالية.

* إغلاق الاتجاه الشرقي للشارع الواصل من مفترق عسقولة وميدان فلسطين من الساعة 3:00 عصرا لتسهيل مرور الجماهير لميدان فلسطين وفتحه بعد ذلك.

* إغلاق الشارع الواصل بين منطقة السدرة وشارع فهمي بيك من الساعة 3:00 عصرا لتسهيل مرور الجماهير لميدان فلسطين وفتحه بعد ذلك.