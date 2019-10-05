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د. الحساينة : حركة الجهاد تؤكد اليوم عبر مسيرة انطلاقتها على خيار المقاومة والجهاد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:31 - 05 أكتوبر 2019
يوسف الحساينة.JPG يوسف الحساينة.JPG
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أكد عضو الكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور يوسف الحساينة ان حركة الجهاد الاسلامي تؤكد اليوم عبر مسيرة انطلاقتها على خيار المقاومة والجهاد وحق الفلسطينيين في التصدي لمؤامرات الاحتلال ضد قضيتنا، مشدداً على ان الجماهير ستجدد عهدها ووعدها في الدفاع عن الثوابت والمقدسات والشعب.

توقع الدكتور الحساينة اليوم مشاركة مئات الآلاف من مناصري وكوادر الجهاد الإسلامي للتأكيد على أن بوصلة الحركة واضحة وثابتة نحو فلسطين فقط ، مبيناً ان الجماهير اليوم تجدد ثقتها في المقاومة التي غسلت آثار العار والهزيمة التي خلفها الاحتلال لدى الأنظمة العربية والإسلامية.

واعتبر الدكتور الحساينة ان صمود المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها العسكرية وعلى رأسها سرايا القدس وكتائب القسام أعادت للأمة عنفوانها ألزمت المحتل حدوده، وثبتت قواعد الاشتباك التي أرادها الفلسطيني.

وقال الدكتور الحساينة ان العدو الصهيوني يراقب حثيثاً تصاعد شعبية قوى المقاومة في فلسطين، وتعاظم قوتها العسكرية، وهذا يشكل سداً منيعاً أمام انكسار الشعب الفلسطيني وتهويد أرضه ، موضحاً ان  الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء وسيدافع بكل ما أوتي من قوة لاسترداد حقه في الحياة، في ظل تهاوي كيان الاحتلال وتآكل قوته أمام الفلسطينيين واللبنانيين.

وقال القيادي الحساينة "شرف كبير لقادة الجهاد الإسلامي أن تُطاردها رأس الشر في العالم المتمثل بالولايات المتحدة الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني".

وبين ان أمريكا دولة فاقدة للأخلاق وراعية للإرهاب الصهيوني، وتصنيف الجهاد وقادتها كإرهابيين لن يثنينا عن مواصلة المقاومة وملاحقة المحتل، لأن هذا حقنا في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

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