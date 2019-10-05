الشيخ: اجتماع للجان الفنية غدًا للمطالبة بإرجاع أموال المقاصة من الاحتلال

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ اليوم السبت، أن اللجان الفنية المشتركة ستبدأ بالاجتماع يوم غد الاحد وهي اول مرة في التاريخ، وذلك لبحث كل الملفات وتغيير الآليات للمطالبة بإعادة الأموال المقاصة التي خصمتها حكومة الاحتلال مؤخرًا.

ووصف الشيخ، الخصومات المالية من أموال المقاصة من أموال الشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال بالغير شرعية.

وقال حسين الشيخ في تغريده له على تويتر، "إنه منذُ عام ٢٠٠٠ وحكومة "إسرائيل" تقوم بالخصومات الغير شرعية من أموال الشعب الفلسطيني.

https://twitter.com/HusseinSheikhpl/status/1180368029051506688