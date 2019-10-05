خمسة أسرى فلسطينيين يدخلون أعومًا جديدة من الأسر

يدخل خمسة أسرى فلسطينيين اليوم السبت، من الخامس من شهر أكتوبر، أعوماً جديدة داخل سجون الاحتلال، وأحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد _مدى الحياة_.

والأسرى الخمسة من سكان الضفة المحتلة، وقطاع غزة، هم:

الأسير نهاد محمد فايز صبيح (43 عامًا) من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير كمال محمد حسين عيسى من شمال القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسر الثلاثة من سكان مدينة الخليل اعتقلوا منذُ عام 2010، وهم: (الأسير محمد مسلم موسى نصر الله (47 عامًا) المحكوم بالسجن 19 عامًا، والأسير سامر سالم عبد الفتاح أبو شرخ (41 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا، والأسير نبيل خليل عبد الحميد حرب (54 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا).