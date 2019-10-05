وزير "إسرائيلي" يحذر من الحرب على غزة

حذر وزير "إسرائيلي" اليوم السبت، بأن المعركة المقبلة ضد قطاع غزة ستكون خطًا كبيرًا على سياسة الكيان المحتل، في إشارة منه إلى عدم نجاح جدوى أهدافها.

ودعا الوزير "يوسي بيلين" وهو من مهندسي اتفاقية "أوسلو" في مقالٍ له، حكومته بالدخول في مفاوضات جدية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للبحث عن تحقيق سلام.

ورأى في مقاله على صحيفة "إسرائيل اليوم"، لمن سيكون خليفة لأبو مازن صعوبة في تقديم مواقف ورؤى معتدلة وبراغماتية أكثر منه، الأمر الذي يتطلب من "إسرائيل" أن تأخذه بعين الاعتبار.

أما فيما يخص إيران، بين الوزير بان على الحكومة المقبلة تتركز على محددات أساسية فيما يخص بالملف النووي الإيراني، محذرًا من الضرر الناجم عليها في حال اُفشل الملف الإيراني.