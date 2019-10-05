انتهاء كافة الاستعدادات لإنطلاق المسيرة الحاشدة لحركة الجهاد الإسلامي

أنهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كافة استعداداتها لانطلاق المسيرة الجماهيرية، التي تنظمها اليوم السبت ٥ أكتوبر، الساعة الخامسة مساءً، بمدينة غزة، في الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لانطلاقتها الجهادية.

وقال عضو قيادة ساحة الحركة بقطاع غزة محمد الحرازين، :" وضعنا خطة شاملة ومتكاملة لضمان نجاح المسيرة، وإيصال كافة رسائلها، وتأمين كافة المشاركين فيها، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة".

وأضاف "نتوقع مشاركة زحوف جماهيرية كبيرة يتقدمهم قيادات الحركة وأعضاء مكتبها السياسي إلى جانب قيادات القوى والفصائل المختلفة بمسيرة الانطلاقة الجهادية، التي ستنطلق من ميدان فلسطين (الساحة) باتجاه شارع عمر المختار وصولاً إلى مفترق السامر، ومنه إلى شارع الوحدة وصولاً إلى مفترق ضبيط، حيث منصة المهرجان الخطابي قبالة برج الشوا وحصري".

وبيّن الحرازين، أن المسيرة ستختم بكلمة هامة للامين العام الأخ المجاهد زياد النخالة

ومن جهته قال :

خميس الهيثم مسؤول اقليم غزة في حركة الجهاد الاسلامي اليوم السبت،في تصريحات لإذاعة القدس ، ان المسيرة الجهادية الكبرى ستنطلق بعد صلاة العصر مباشرةً في تمام الرابعة والنصف من ميدان فلسطين ، حيث يوجد هناك منصة وسيكون هناك اناشيد لفرقة الوفاء ، ويليها انطلاق المسيرة بإتجاه شارع الوحدة وسط مدينة غزة .

وبين الهيثم انه في نهاية المسيرة في شارع الوحدة ستكون هناك كلمات جهادية منها كلمة للقوى الوطنية وكلمة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة والعديد من الفقرات ، مشيرة الى ان الحشد الكبير في المسيرة الجهادية سيحمل رسالة للاحتلال بأن شعبنا لازال حياً وملتف حول المقاومة الفلسطينية .

ودعا الهيثم كافة ابناء شعبنا للمشاركة في الزحف الجماهير الذي هي عبارة عن استفتاء للمقاومة الفلسطينية ورسالتنا للخروج في المسيرة تأكيد ان المقاومة باقية ولن تتراجع ولن تنكسر.