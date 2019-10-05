ارتفاع حصيلة قتلى المتظاهرين العراقيين لـ100

أكدت مصادر عراقية اليوم السبت، بأن حصيلة اعداد القتلى بين صفوف المتظاهرين ارتفعت إلى 100 قتيل ونحو 2000 إصابة بجروح مختلفة، ومن بين القتلى عناصر من الأمن العراقي.

وأوضحت المصادر بأن هناك العشرات من المصابين وصفت جراحهم بالخطيرة وهم يرقدون الآن داخل أروقة المستشفيات تتلقى العلاج.

" إحصاءات اعداد القتلى والمصابين في ازدياد"، تقوله المصادر، إنه لا يوجد إحصائية دقيقة نتيجة قمع الامن العراقي لأي جهة رسمية ترصد الأرقام داخل المستشفيات.

وخرج العشرات من العراقيين في عدة ساحات ومدن عديدة للمطالبة بتغيير النظام بسبب الفساد والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، قابله قمع عنيف من القوات العراقية أدى لمقتل وجرح العديد.