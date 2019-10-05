لاعبو الرجاء المغربي الصلاة في المسجد الأقصى أهم من التأهل

ألقت وسائل الإعلام المغربية الضوء على زيارة فريق الرجاء للمسجد الأقصى، بعد التأهل للدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية البطلة على حساب هلال القدس الفلسطيني.

وتسابق نجوم الفريق الملقب “بالنسور” في نشر الصور الموثقة من أمام ساحة المسجد الأقصى وكذلك بعض الأزقة العريقة المحيطة بالمكان المقدس، وذلك بعد تأدية صلاة الجمعة داخل المسجد، ومن ثم حضروا مأدبة غداء أقامتها إدارة الهلال.

وبحسب موقع “البطولة” المغربي، فقد علق أحد اللاعبين على الزيارة عبر حسابه على موقع “انستغرام” الاجتماعي قائلاً “جميل هذا التأهل لكن الأجمل هو الصلاة في أولى القبلتين وزيارة هاته الأرض الطاهرة أرض الأنبياء..أحمد الله على هاته النعمة..شكرا فلسطين .. شكرا القدس”.

وقال آخر “حتى النصر” وزميل آخر ” ذنبك أنك جميلة كيوسف و خانك العالم كإخوته”، وغيرها من العبارات المؤثرة التي تفاعل معها الآلاف عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق من الجمعة، نشر حساب يحمل اسم النادي المغربي على “تويتر” صورة للبعثة من أمام المسجد، ومعها تعليق “الرجاء المغربي أول نادي عربي إفريقي يؤدي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس عاصمة”.