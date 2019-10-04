روسيا بصدد توسيع مراقبة القطب الشمالي من الفضاء

صرح نائب رئيس إدارة مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، فاليري زايتشكو، أن مؤسسته قررت توسيع إمكانات المراقبة الفضائية الروسية لمنطقة القطب الشمالي.

وقال إن روسيا لا تشكل مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة باستشعار الأرض عن بعد فحسب، بل وتوسع إمكانات البنية التحتية الأرضية الخاصة بمعالجة وتخزين بيانات استشعار الأرض عن بعد.

وأضاف أن القوام الحالي لمجموعة الأقمار الصناعية يسمح بتلقي صور فوتوغرافية لمنطقة القطب الشمالي مرة واحدة كل يوم. لكن الطقس ووقت الليل الذي يدوم 6 أشهر في منطقة القطب الشمالي، يجعلان التقاط الصور الفوتوغرافية بواسطة الأجهزة التي تحملها الأقمار الصناعية أمرا مستحيلا أحيانا.

ومن أجل أن تتحقق مراقبة منطقة القطب الشمالي بشكل مستمر، وفي أي طقس ليلا ونهارا تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية إطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية المزودة برادارات خاصة.

وقال فاليري زايتشكو، إنه يتوقع أن تعمل في مدار الأرض بحلول عام 2025 أربعة أقمار صناعية رادارية لاستشعار الأرض عن بعد، الأمر الذي سيسمح بالمراقبة الدائمة لمنطقة القطب الشمالي والممر البحري الشمالي في أي ظروف للطقس وطيلة العام. ومن أجل تنفيذ مهام الأرصاد الجوية يجري التخطيط لإطلاق منظومة "أركتيكا" الفضائية الخاصة المتألفة من قمرين صناعيين.

وتقوم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية بإنشاء وتحديث مراكز استقبال معلومات استشعار الأرض عن بعد، بينما أنشئ المركز الإقليمي في مدينة دودينكا بشمال روسيا ومدينة أنادير بشمال شرق روسيا، وتحديث مركز استقبال المعلومات في ميناء مورمانسك، ما يسمح بتغطية منطقة القطب الشمالي الروسية من ناحية استقبال بيانات استشعار الأرض عن بعد.