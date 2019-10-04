أسعار النفط تتجه نحو التعافي وتتخطى الـ58 دولارا للبرميل

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في اتجاهها نحو التعافي من أدنى مستوى فى شهرين، لكنها بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بعد استعادة السعودية إنتاجها النفطي بالكامل، بالإضافة إلى تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 1146 بتوقيت جرينتش، زادت خام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 58.13 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل.

لكن في الأسبوع، انخفض برنت 6.1 بالمئة بينما نزل الخام الأمريكي ستة بالمئة، ليسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو تموز.

وأُضيفت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي ونمو الوظائف أمس الخميس إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط وفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.

ويترقب المستثمرون حاليا مؤشرات أخرى من بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أمس الخميس إن أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم استعادت إنتاج النفط بالكامل بعد هجمات على منشأتين تابعتين للمملكة الشهر الماضي مما أدى إلى تعطل ما يزيد على خمسة بالمئة من إمدادات الخام العالمية.