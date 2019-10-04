ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

ضابط بجيش الاحتلال يضرب جنوده بسبب جبنهم بمواجهات كفر قدوم

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:47 - 04 أكتوبر 2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أظهر مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة ضابط بجيش الاحتلال يقوم بضرب جنوده بسبب جبنهم في مواجهة الشبان خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عندما ضرب الضابط على جنوده وقال لهم "انتم نائمون، اصحوا".

أصيب 3 متظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي من شبيبة الحزب الشيوعي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحام البلدة تصدى لهم الشبان بالحجارة من مسافات قصيرة وأجبروهم على الانسحاب تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

لمشاهدة الفيديو من هنا

الأكثر مشاهدة

متعلقات