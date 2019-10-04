حماس: حركة الجهاد الاسلامي ستبقى معلماً من معالم الجهاد و المقاومة

أكدت حركة المقاومة الاسلامية، حماس بأن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ستبقى معلم من معالم مسيرة الجهاد والمقاومة، ولوناً مميزاً من ألوان المشهد الوطني الفلسطيني، منذ انطلاقتها المباركة وحتى التحرير.

و جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة هنأت فيه حركة الجهاد الاسلامي بمناسبة انطلاقتها الـ 32، حيث قالت فيه: "تتقدم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخالص التهاني والتبريكات للإخوة المجاهدين في حركة الجهاد الإسلامي أميناً عاماً وقيادة وقواعدَ بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لانطلاقتهم المباركة على خطى الشهيد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي رحمه الله، والقائد الوطني الكبير الذي نسأل الله له الشفاء العاجل الدكتور رمضان شلح، وعلى طريق العودة والتحرير إن شاء الله".

و أضاف البيان: "معاً وسوياً في مسيرة المقاومة، والتوافق على حماية القضية من كل محاولات التصفية، وبذل أقصى الجهود في سبيل ذلك حتى يرفرف علم فلسطين فوق كل أرضنا المباركة من نهرها إلى بحرها، وهو قريب بإذن الله".

و تحيي حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الانطلاقة الجهادية ال32، بمسيرة جماهيرية من المقرر تنظيمها في مدينة غزة، يوم السبت المقبل ٥ تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، الساعة الخامسة مساءً.

وتنطلق المسيرة، التي تحمل عنوان (جهادنا.. اقترب الوعد)، من ميدان فلسطين (الساحة)، على امتداد شارع الوحدة، وصولاً إلى مفترق فلسطين غرب مدينة غزة.