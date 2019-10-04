37 قتيلا في العراق في اليوم الرابع للاحتجاجات

تجددت التظاهرات اليوم الجمعة في العراق لليوم الرابع على التوالي على الرغم من إعلان الحكومة حظر التجوال في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

ونقلت وكالة أ.ف. ب الفرنسية عن صحفيين قولهم، إن قوات الأمن العراقية أطلقت النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، كانوا يرفعون عدة مطالب منها "رحيل المسؤولين الفاسدين ووظائف للشباب".

يأتي ذلك فيما قالت مصادر أمنية وطبية، إن حصيلة ضحايا قمع التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء ارتفعت إلى 44 قتيلاً ومئات الجرحى.

لكن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وهي هيئة رسمية تابعة للبرلمان قالت الجمعة: إن 37 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات المتصاعدة منذ الثلاثاء. وأوضحت المفوضية في بيان، أن "عدد الوفيات بالاحتجاجات بلغ 37 شهيداً، و1329 إصابة".

وأضافت أن "عدد الموقوفين بلغ 272 شخصاً " لافتة إلى التفاصيل هي "لغاية ليل الخميس/ الجمعة".

إلى ذلك دعت الكويت وقطر، إلى "التريث" وعدم السفر إلى العراق؛ نظرًا للاضطرابات والمظاھرات التي يشھدھا الأخير.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، أن خارجية بلدها دعت المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق إلى "التريث وعدم السفر في الوقت الراھن نتيجة الاضطرابات والمظاھرات التي تشھدھا عدد من مدن عراقية".

وأهابت بالمواطنين المتواجدين حاليا بالعراق إلى "ضرورة مغادرتھا بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

كما دعتهم إلى "الابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاھرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة".

بدورها دعت الخارجية القطرية، مواطنيها إلى "التريث وعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، وإلى مغادرة المواطنين القطريين للعراق فوراً نظراً للتطورات التي يشهدها".

وطالبت الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، المواطنين القطريين الزائرين للعراق لاتخاذ الحيطة والابتعاد عن أماكن التجمعات.

ومساء الخميس، دعت الخارجية البحرين، مواطنيها، إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن؛ نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها.