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"إسرائيل" تعتزم تحويل جزء من أموال السلطة باتفاق معها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:25 - 04 أكتوبر 2019
حسين الشيخ إلى جانب ضباط إسرائيليين بينهم المنسق مردخاي حسين الشيخ إلى جانب ضباط إسرائيليين بينهم المنسق مردخاي
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اتفق الجانبان الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) والإسرائيلي، على تحويل جزء من مستحقات السلطة المالية، مع بقاء الخلاف قائماً حول رواتب عائلات الشهداء والأسرى. وفقاً لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

جاء ذلك عقب اجتماع خاص جمع الشيخ مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، لبحث القضايا العالقة.

وقال الشيخ، اتفقت مع كحلون على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم". بحسب وكالة معاً المحلية.

يشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يقتطع من أموال المقاصة الفلسطينية ملايين الدولارات تدفع رواتب للشهداء والأسرى، الأمر الذي رفضته السلطة على مدار شهور ورفضت استقبال الأموال منقوصة.

ولم يحدد الشيخ طبيعة هذه الأموال وهل تراجعت السلطة عن قرارها بعدم استقبال الأموال منقوصة.

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