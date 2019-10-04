 هل تهاجم إيران اهدافاً إسرائيلية حيوية على غرار ضرب ارمكو؟

ابدت تقارير اسرائيلية مخاوفها الشديدة من إمكانية إيران من مهاجمة أهداف إسرائيلية كما جرى في المملكة العربية السعودية، التي ضربتها جماعة انصار الله اليمنية.

وذكرت القناة 12 العبري أن لدى المستوى السياسي تقييم بأن الإيرانيين قد يتصرفون ضد "إسرائيل" على نمط عمل مماثل للهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال "إن إيران تزداد تسلحاً، وجرأتها وقسوتها تتزايد، وتهاجم طرق الشحن الدولية، وتهاجم جميع الأماكن، وتهاجم الطائرات الأمريكية بشكل مباشر، والآن حقول النفط السعودية، وتقول بكل وضوح - إسرائيل ستختفي. إنها اقتباس وليس ونظرية ".

وأضاف نتنياهو: "إنهم يؤمنون بذلك"، فهم يسعون جاهدين لتحقيق ذلك، وعلينا أن نأخذ كلامهم على محمل الجد. هذه الحقيقة تتطلب منا أن نسلح أنفسنا ونزود مقاتلينا وجنودنا بقوة وقدرة على الهجوم على نطاق وشدة لم تكن لدينا حتى الآن، تذكروا وسجلوا ما اقوله - هذا الشيء يحدث من حولنا وله تداعيات فورية ".