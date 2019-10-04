القيادي حميد: الجهاد الإسلامي اعادت الاعتبار للمشروع الإسلامي في مواجهة الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي الاستاذ أبو الحسن حميد "نحن أمام انطلاق يعيد معه الذكرى والذاكرة بشهودٍ كثر على نماء هذه الحركة وثبات فرعها في المجتمع الفلسطيني في زمنٍ قياسي، انطلاقٌ يعيد البعث والحياة لفكرة المقاومة الإسلامية ويعيد الاعتبار للمشروع الإسلامي ويسبغه دوراً طليعياً في مواجهة الاحتلال، وكأن الله –عز وجل- قد هدى هذه الحركة وأبناءها سبله بعد أن اتخذوا الجهاد طريقةً وأسلوباً ومنهجاً، فقد قال –جل جلاله-:"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين"، مشدداً على مضي الجهاد الإسلامي في طريق الجهاد والمقاومة والاستشهاد، ورفض جميع مقترحات التسوية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

واضاف القيادي حميد في الذكرى المجيدة لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي: ما أعظمها من صفحة من صفحات الشعب الفلسطيني ونضاله تلك التي خطّها الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي بيديه في تشرين وما أجمله من مدادٍ سقى به أبناءه هذه الصفحات المتتالية التي بلغت صفحتها الثانية والثلاثين، مدادٌ مخضبٌ قانٍ يحمل معه التضحيات والشهداء والمقاومة والموقف المشرف البعيد عن كل العثرات التطبيعية والتسويات المجحفة.

وتابع: مدادٌ يروي معه تحدي الأسير للسجّان على قوته، وفراره منه بل والاشتباك مع قواته والشهادة، ويروي أيضاً فطرة المجاهد المتواضعة الذي سطر بسكينه الطاهرة بداية زمن البسالة والمقاومة، هذا المداد الذي ظل يجري كما تجري الخيل في عنفوانها وعلى خطى كل انثناء ترى الخير معقودٌ، فهذا المداد خيلٌ وكاتبه فارسٌ ومضمونه الشهادة.

واردف حميد قائلاً: المداد الطاهر هو المزيج العجيب الاستثنائي بين الأصالة الإسلامية والفكر الإسلامي والقضايا العصرية، وهو المزيج القرآني العجيب بين الشدة على الأعداء دون لومة لائم والرحمة لأبناء شعبنا، وهو أيضاً مدادٌ سطره المجاهدون والمجاهدات على السواء، فلم تغب شمسهنّ عن قمره، فكان لهنادي جرادات وهبة دراغمة وخنساء فلسطين أم رضوان الشيخ خليل نصيب في هذا المداد.

"أي إحسانٍ هذا الذي جعل أبناء سرايا القدس بعد 32 عاماً يستقبلون رمضان الماضي بذات إخلاص محمود الخواجا ومحمود طوالبة، أي إحسانٍ هذا الذي جعل به أبناء سرايا القدس هلال رمضان بدراً يغير على المحتل ويزيل غشاء الردع المتهالك لدولة الاحتلال، ويقتص لشهداء فلسطين، دون حسابات ودون مساومةٍ ودون أثمان سياسية"، قول القيادي حميد