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روسيا تحذر الاحتلال الإسرائيلي من استهداف الاراضي السورية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:47 - 04 أكتوبر 2019
قصف اسرائيلي استهدف دمشق قصف اسرائيلي استهدف دمشق
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حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة مواصلة استهداف الاراضي الإسرائيلي.

وقال لافروف تصريح صحفي لموقع روسيا اليوم: إن مواصلة الطيران الإسرائيلي شن غارات على الأراضي السورية يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف لافروف: "فيما يتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية للأراضي السورية، لم نخف يوما موقفنا السلبي من مثل هذه التصرفات، التي تزيد من زعزعة الأوضاع، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد، وربما حتى خروج الأوضاع عن السيطرة".

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه "لا يجب جعل سوريا مسرحا لمخطط أحد ما، أو ساحة لتصفية الحسابات"، مضيفا أن "المهمة الرئيسية لكل القوى المسؤولة يجب أن تكون المساعدة وإعادة الأمن للأرض السورية".

 

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