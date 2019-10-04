شبان يعثرون على صخرة تحوي جهاز تجسس خطير

عثر شبان من قرية كوبر شمال غرب رام الل على جهاز تجسس مموه داخل مجسم يظهر عبارة عن حجر، قامت الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الاحتلال، بإخفائها في كتلة خرسانية، في مقبرة القرية لمراقبة تحركات الأهالي والمتظاهرين.

وأفاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشبان الذين عثروا على جهاز التجسس، قاموا بحرقه بعد أن تأكدوا أنه عبارة عن كاميرا للبث تنقل تحركات الشبان من تلك المنطقة.

وحسب ما أفاد شهود عيان في القرية، فإن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال كانت قد أخفت الكاميرا داخل كتلة خرسانية مموهة بشكل احترافي لمنع اكتشافها في قبل الشبان.

وفي فيديو نشر على موقع الصحافي تامر البرغوثي من كوبر، ظهر شبان يقومون بتفكيك الكاميرا التي ضمت أجزاء من بينها كاميرا وجهاز إرسال وبطارية، وأبدى الشبان بهجة كبيرة باكتشاف الجهاز الذي استخدمنه المخابرات الاسرائيلية لمراقبة تحركاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس ثلاثة شبان من قرية كوبر، ثم عادت وأفرجت عن شقيقين وأبقت الشاب نسيم البرغوثي رهن الاعتقال.