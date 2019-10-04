احصائية صادمة: ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية

لازالت التحذيرات الصحية تتوالى جراء مخاطر السجائر الالكترونية مع اصابة 18 حالة بمرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين بالسجائر الإلكترونية.

واشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية إلى أن الحالات المؤكدة والمحتملة بالإصابة بالمرض وصلت إلى 1080 في 48 ولاية حتى الآن، لافتة إلى وجود 805 حالات إصابة الأسبوع الماضي.

ولم يربط المحققون حتى الآن بين الأمراض وأي منتج أو مكون بعينه لكنهم أشاروا إلى زيوت في السجائر الإلكترونية تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول وهو من أحد مكونات الماريجوانا.

وأوصت المراكز الأسبوع الماضي بوقف استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على هذا المكون.