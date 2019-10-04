ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تعرف على الطقس في فلسطين خلال أسبوع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:14 - 04 أكتوبر 2019
حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

من المتوقع أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج، وفقاً لدائرة الارصاد الجوية.

أما يوم غدٍ السبت فمن المتوقع ان يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر مشاهدة

متعلقات