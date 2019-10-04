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الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة "المصالحة خيار شعبنا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:13 - 04 أكتوبر 2019
مسيرات العودة مسيرات العودة
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يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الجمعة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة تحت عنوان (جمعة المصالحة خيار شعبنا).

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ابناء الشعب الفلسطيني الى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ 77 (جمعة المصالحة خيار شعبنا) تأكيدا منها على استعادة الوحدة لإحباط مخطط ضم الضفة والاغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت الهيئة في بيان صحفي على "أن الوحدة بوصلتنا، والحرية قبلتنا، ومجرم من يحرف البوصلة، عن مسارها باي اتجاه لا يلبي طموحات واهداف شعبنا بالحرية والعودة".

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018، للتأكيد على حق العودة، وكسر الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ13 عاماً، وهو ما واجته قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتداء كبير ادى الى استشهاد المئات واصابة الآلاف.

 

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