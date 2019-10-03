يونايتد يتعادل سلبيا مع الكمار في الدوري الأوروبي

واصل المعدل التهديفي السيء لمانشستر يونايتد هذا الموسم بتعادله سلبيا مع الكمار في المباراة الثانية للفريق ضمن المجموعة 12 في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.

وخلال أغلب فترات اللقاء الذي أقيم على أرضية صناعية على استاد كيوسيرا في لاهاي، لم يظهر أن يونايتد سيسجل في أي وقت وفشل في صنع أي محاولة على المرمى.

ولعب أصحاب الأرض على بعد 70 ميلا عن مقر الفريق بسبب انهيار جزء من سقف الاستاد الذي يلعب عليه الشهر الماضي لكن الجماهير استطاعت خلق أجواء حماسية.

لكن لم يكن هناك الكثير الذي يثير الحماس في اللقاء في ظل هيمنة خطي الدفاع على مجريات اللعب.

وسيكون يونايتد سعيدا بالنقطة التي رفعت رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين وهو نفس رصيد بارتيزان بلجراد الذي فاز على مضيفه استانة متذيل الترتيب 2-1.

وقال سولشار، الذي انتقد حالة الأرضية الصناعية قبل المباراة "الظروف كانت صعبة لكنني اعتقد اننا أدينا بشكل جيد للغاية. وضعنا هذا في حالة جيدة".

وبينما دافع يونايتد بشكل جيد، فإن ندرة الخيارات الهجومية بدت واضحة ليفشل الفريق في تحقيق أي انتصار خارج ملعبه للمباراة العاشرة في كافة المسابقات.

وفشل فريق المدرب سولشار إلى الأن في تسجيل أكثر من هدف واحد في أي مباراة منذ أن بدأ الموسم بانتصار ساحق 4-صفر على تشيلسي في الدوري الممتاز.

وصنع الضيوف أفضل الفرص لينقذ ديفيد دي خيا حارس يونايتد محاولة من أسامة إدريسي صاحب الأداء الفعال.

وطالب ماركوس راشفورد لاعب يونايتد بركلة جزاء قبل النهاية لكن الحكم لم يحتسب أي خطأ ما مكن الكمار من تجنب نتيجة كانت ستعد قاسية على جماهيره ومنحه ثاني تعادل على التوالي.