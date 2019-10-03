الصدفة تكشف متسولة في لبنان تمتلك حوالي 900 الف دولار امريكي

"مسكينة جار عليها الزمن" هكذا كان يعرفها الكثيرون في لبنان، لكن فجأة اكتشفوا أنها تمتلك نحو 900 ألف دولار أمريكي، لتهيمن قصة "المتسولة المليونيرة" على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الصدفة وحدها كشفت الأمر، ففي أغسطس/ آب الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مصرف "جمّال ترست بنك"؛ بدعوى ارتباطه بأنشطة "حزب الله" اللبناني؛ مما أدى إلى إغلاق البنك نهائيًا.

هذا الإغلاق ساهم في الكشف عن أن وفاء عوض، مسنة لبنانية، تمتلك رصيدًا في هذا البنك يتجاوز مليار و399 مليون ليرة لبنانية، أي قرابة 900 ألف دولار.

وتداول نشطاء صورة نشرتها قناة "الجديد" اللبنانية، لشيكين مصرفيين، الأول بقيمة 750 مليون ليرة (نحو نصف مليون دولار)، والثاني بقيمة 589 مليون ليرة (قرابة 400 ألف دولار)، موجهين من مصرف "جمّال ترست بنك" إلى المصرف المركزي، باسم الحاجة وفاء، كي يتم صرفهما لها.

وتلك الواقعة ليست الأولى بلبنان، ففي مايو/ أيار 2018، برزت قصة السيدة فاطمة عثمان، التي تبين بعد وفاتها أنها تمتلك ما يزيد عن مليون دولار أمريكي، فيما عرفها أهالي العاصمة بيروت طيلة سنوات بأنها متسولة بحالة يرثى لها.