30 قتيلاً و1500 جريح خلال مظاهرات العراق

ارتفعت حصيلة القتلى في العراق إلى نحو 30 قتيلاً واصابة 1500 آخرين، جراء قمع الشرطة العراقية لمظاهرات حاشدة تحتج على البطالة والفساد المستشري في الدولة.

وذكرت مصادر صحفية ان الشرطة العراقية فتحت النار على آلاف المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجول في بغداد يوم الخميس وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين في مدن بجنوب البلاد، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ ثلاثة أيام إلى 30.

وامتدت الاحتجاجات لمدن أخرى في جنوب العراق حيث قالت الشرطة إنها واجهت على نحو متزايد متظاهرين مسلحين.

وقالت الشرطة إن شرطيين واثنين من المتظاهرين قتلوا في وقت متأخر يوم الخميس في مدينة الديوانية على بعد 160 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد.

وفي الحلة القريبة، قالت الشرطة ومصادر طبية إن أحد المحتجين تعرض للضرب حتى الموت.

وذكرت مصادر أمنية أن ثلاثة أشخاص آخرين لاقوا حتفهم في أحد أحياء بغداد وأن متظاهرين في أماكن أخرى بالعاصمة أضرموا النار في سيارات تابعة للجيش.

وبدأت الاحتجاجات، التي أصيب فيها ما يربو على 600 ، للاعتراض على البطالة وسوء الخدمات لكنها تصاعدت إلى دعوات لتغيير الحكومة لتمثل واحدا من أسوأ التحديات الأمنية منذ سنوات.