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عباس: ابلغنا الوسطاء شروطنا لإعادة العلاقة مع إدارة ترامب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:28 - 03 أكتوبر 2019
الرئيس عباس الرئيس عباس
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كشف الرئيس محمود عباس اليوم الخميس، محاولة بعض الوسطاء لإعادة العلاقات بين السلطة وإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقال عباس خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، إن العلاقة الفلسطينية مع واشنطن "لم تتغير ولم يحصل بيننا وبينهم أي لقاءات أو اتصالات".

وأضاف عباس قائلا: "قلنا إنه يجب أن تقولوا كلمة على الأقل في رؤية الدولتين، والقدس والشرعية الدولية، ودون هذا لا ضرورة للحديث لأن موقفهم لم يتغير وموقفنا كذلك، وأرسلنا هذا أكثر من مرة مع الذين تحدثوا إلينا في هذا الموضوع".

وأوقفت السلطة اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لـ"إسرائيل".

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