حماس ترد على عزام الأحمد بعد مهاجمته مبادرة الفصائل

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقديمها أوراق تتعلق بالمصالحة منذ فترة طويلة إلى الجمهورية المصرية، في ردها على عضو مركزية فتح عزام الأحد بعد اتهامه "بان بنود مبادرة الفصائل الثمانية هي نفس البنود التي جاءتهم عبر المصريين من قبل حماس".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، في حديث إذاعي لبدران مع راديو "علم" بالخليل "إن حماس أبلغت كل الأطراف أنها مع الانتخابات الشاملة ومع شراكة وطنية قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها"، مضيفًا: "نحن لا نعلم ماذا يقصد أبو مازن بالانتخابات العامة".

وأشار بدران إلى أن حماس درست مبادرة الفصائل على مدار أسبوع، "وخرجنا بقرار الموافقة بعد أن وحدناها خرجت من نبض الشارع وليس لها أجندات خاصة".

وأبدى استغرابه من رفض حركة فتح للمبادرة "رغم أنها منبثقة عن الاتفاقات السابقة"، مضيفًا: "إذا كانت فتح تريد الانتخابات فالانتخابات أساسية في هذه المبادرة".