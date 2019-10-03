هكذا علقت فصائل المقاومة على محاولة اغتيال قاسم سليماني

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إن "محاولة اغتيال سليماني لا تخرج عن كونها مؤامرة صهيو-أميركية لخلط الأوراق"، مضيفاً "أن هناك محاولات لضرب الاستقرار، وخصوصاً أن إيران هي رأس الحربة في إسناد ودعم المقاومة".

وتابع المدلل: "هناك محور في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية" مؤكداً ألا مستقبل لها في منطقتنا، وسط هذه المتغيرات.

من ناحيته، قال الناطق باسم لجان المقاومة، محمد البريم: إن اللواء سليماني، ألقيت على عاتقه مسؤوليات سجل فيها نجاحات كبرى، متابعاً: "الاحتلال وأميركا يحاولان تسجيل انتصار بعد الهزائم التي لحقت بهم، وسجلت لصالح سليماني".

وأضاف: "اللواء سليماني هو من القلائل الذين حملوا هم فلسطين، وعلى علاقة متينة مع المقاومة الفلسطينية، وكان دائماً إلى جانب فلسطين، وتطوير قدراتها وإمكانياتها".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، كشف اليوم الخميس، أنه أفشل مخططات لأجهزة أمن إسرائيلية وعربية، لاغتيال اللواء قاسم سليماني.

وكان رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب أعلن أن "أجهزة إسرائيلية - عربية كانت تخطط لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني؛ لكن تم إفشال المخطط واعتقال خلية الاغتيال من قبل منظمة استخبارات الحرس".