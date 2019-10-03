غانتس يهاجم نتنياهو: سنأخذ منصبك

هاجم "بيني غانتس" رئيس حزب "كاحول لفان" الفائز في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، "بنيامين نتنياهو" زعيم حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وقال "غانتس" عبر حسابه في تويتر، إن الشيء الجيد والصحيح للإسرائيليين هو أن يكون لديهم رئيس وزراء مشغولاً بهم وليس بلوائح الاتهام ضده.

وأضاف، "يجب أن يكون لديه الوقت لإدارة الكابينت وليس المثول أمام المحاكم، يجب أن يكون لديه وقت للجلوس من أجل تطوير النظام الصحي وليس الجلوس للتشاور مع المحامين.

ووجه غانتس رسالة إلى خصمه في الانتخابات، "بنيامين نتنياهو" جاء فيها "لا تتمسك بمنصبك سوف نأخذه ونقود البلاد".