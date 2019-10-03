تعلق اضراب المعلمين في الأردن استجابة لقرار المحكمة

أفاد الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم، اليوم الخميس، بأن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية وقررت تعليق الإضراب ابتداء من الأحد المقبل.

ووفقا لوكالة "عمون" ان المجلس قرر أمس الأربعاء سحب قراره الصادر يوم 7 سبتمبر، استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا"، مضيفا أنه "لا زال هناك قضايا مطلبية للمعلمين لم يستجب لها أحد، وشعور بالاستياء".

وكان نديم قال في وقت سابق من اليوم، إن حجم الاحتقان في الميدان كبير جدا، مشيرا إلى أن الدستور الأردني كفل للمواطنين المطالبة بحقوقهم.

ولفت إلى أن الحكومة وإن كسبت جولة بطريقة أو أخرى، إلا أن هناك جولات أخرى "ولن نعدم الوسيلة القانونية".