جامعة الأقصى تصدر بيانًا بشأن إغلاق مبنى الادارة

أصدرت جامعة الأقصى، اليوم الخميس بيانًا صحفيًا، حول إغلاق مبنى الإدارة في الجامعة، مشيرًا إلى أن ما حدث مرفوض وغير قانوني في الوقت الذي يحرص فيه المجلس على وحدة الصف واستقرار الأمور داخل الجامعة.

وطالب مجلس الجامعة، الجميع بوحدة الصف وعدم الانجرار نحو زج الجامعة اتجاه أي خلاف، حرصاً على استمرار المسيرة التعليمية داخل الجامعة

إليكم نص البيان كامًلا:

بيان توضيحي صادر عن مجلس الجامعة

"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"

الأخوة العاملين ، أبناءنا الطلبة ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بداية نتوجه إليكم جميعاً بخالص حبنا وتقديرنا لجهودكم المبذولة من أجل رفعة الجامعة ، ونقدر عالياً حرصكم المبارك من أجل وحدة الصف واللُحمة بين العاملين في الجامعة.

ونتقدم بالتهنئة الحارة إلى جميع الزملاء العاملين وأبناءنا الطلبة بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020م ، وندعو الله العلي القدير أن يكون عاماً دراسياً مكللاً بالنجاح والتوفيق.

الأخوة الأعزاء ..

إن مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق 3/10/2019م برئاسة

الأستاذ الدكتور/ أيمن محمود صبح .. القائم بأعمال رئيس الجامعة - بالرغم من محاولات البعض إعاقة انعقاده – قد أكد على ما يلي:

1- إن ما حدث من إغلاق لمبنى الإدارة هو عمل مستنكر ، ومرفوض وغير قانوني في الوقت الذي يحرص فيه المجلس على وحدة الصف واستقرار الأمور داخل الجامعة، كما يؤكد على رفضه المطلق لكل محاولات التعطيل.

2- نطالب الجميع بوحدة الصف وعدم الانجرار نحو زج الجامعة اتجاه أي خلاف، حرصاً على استمرار المسيرة التعليمية داخل الجامعة.

3- يؤكد مجلس الجامعة أنه مستمر في تحمل مسئولياته وعمله حسب الأصول للارتقاء بالجامعة إلى الأفضل، ونطالب الجميع بالالتزام بالنظام والقانون وعدم عرقلة سير العمل.

4- ندعو مجلس الأمناء للوقوف عند مسئولياته للحفاظ على استقلالية القرار السيادي للجامعة.

5- يطمئن مجلس الجامعة الجميع بإصراره على السير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتوافق، وسيبقى المجلس الأحرص على ترسيخ هذه المبادئ .

مجلس جامعة الأقصى