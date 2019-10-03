وفاة المصاب الثالث في الحادث الدموي بمجد الكروم

توفي بعد ظهر اليوم الشاب محمد يونس سبع (26 عامًا) من مجد الكروم متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الشجار العنيف في القرية أول أمس وارتفعت بذلك حصيلة الحادث الدموي إلى ثلاثة قتلى. وفق طاقم الأطباء في مستشفى الجليل الغربي في الداخل.

وكان الشاب قد نُقل بحالة حرجة إلى المستشفى وهو يعاني من طعنة في القسم العلوي من جسده.

وقتل خلال هذا الشجار الذي وقع في مجد الكروم قبل يومين الشقيقان خليل وأحمد سامي مناع وأصيب شخص رابع بجروح متوسطة.

وقال مدير وحدة العلاج المكثف، د. نقولا مخول، إن "المصاب وصل بوضع صعب للغاية إلى المستشفى مع إصابة قاتلة، وكان مربوطا بجهاز تنفس اصطناعي. وخلال اليومين الأخيرين أجريت له عمليتان جراحيتان، لكن وللأسف الشديد تدهور وضعه الصحي واضطررنا لإقرار وفاته".

72 قتيلا فلسطينيا في الداخل منذ مطلع العام

وبهذا فقد ارتفع عدد القتلى في ذات الشجار إلى ثلاثة، حيث قُتل الشقيقان أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) في جريمة إطلاق نار بحي الشيكونات بمجد الكروم، بعد ظهر الثلاثاء.

وفي هذا السياق، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل 72 بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا بالداخل في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 65% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.

ويعم اليوم اضراب شامل المدن والقرى العربية عملا بقرار لجنة المتابعة العليا، احتجاجا على تفاقم العنف وما وصفته بتقاعس الحكومة والسلطات في التعامل معه. ويقاطع نواب القائمة المشركة الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديدة. وشهدت مدن وقرى المثلث الجنوبي اضرابا شاملا منذ صباح اليوم.