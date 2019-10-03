مقتل 4 أشخاص في هجوم على مركز شرطة بباريس

قتل أربعة فرنسيين إلى جانب المهاجم في الحادثة التي شهدها مركز شرطة في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المسؤول في نقابة الشرطة بباريس، لويك ترافير، أنه "في الوقت الذي نتحدث فيه، توفيت زميلة لنا جراء الهجوم بالسكين. ويوجد زميل آخر في حالة صدمة (...) والشخص الذي نفذ الهجوم تم قتله من قبل زميل آخر".

وأضافت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن منفذ الهجوم يعتقد في أنه "أحد أفراد الفريق في مركز الشرطة".

وسارعت قوات الأمن إلى إغلاق محطة مترو "سيتي" القريبة من مركز الشرطة الذي شهد الهجوم.

ووفق صحيفة "لوفيغارو" فإن المهاجم (45 سنة) يعمل مع الفريق الإداري في المركز ويعاني من إعاقة، مضيفة أن الهجوم قد يكون دافعه قضية عاطفية.