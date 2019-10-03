النائب المصري ينفي خبراً منسوباً إليه حول الانتخابات

نفى النائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية صحة الخبر المنسوب له زورا عبر وكالة "دنيا الوطن" المتعلق بإجراء الانتخابات العامة. مؤكداً على موقف حركة حماس الثابت والمعلن بترحيبها بإجراء الانتخابات العامة وفق القانون الأساسي والإتفاقات الوطنية رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بعيداً عن إجراء أي انتخابات مجتزأة لا تلبي تطلعات شعبنا المجاهد.

واستهجن النائب المصري من إصرار وكالة "دنيا الوطن" البعد عن المهنية بل والتدليس المقصود والكذب الإعلامي في تأكيد متجدد على أن هذه الوكالة هي صنيعة مخابراتية تعمل لأجندة خارجية.