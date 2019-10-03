كوريا الشمالية تعلن نجاحها في إطلاق صاروخ باليستي جديد من غواصة

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها نجحت في إطلاق صاروخ باليستي جديد من غواصة لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية، وذلك قبيل محادثات نووية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية، إن الأكاديمية الكورية الشمالية لعلوم الدفاع نجحت في اختبار إطلاق "النوع الجديد من الصاروخ الباليستي من غواصة بوكجوكسونغ-3" في مياه خليج وونسان في بحر الشرق يوم أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الصاروخ تم إطلاقه في وضع رأسي.

وأضافت أن الاختبار أكد بشكل علمي وتقني على الأرقام القياسية التكتيكية والتقنية الرئيسية للصاروخ المصمم حديثا، ولم يكن له أي تأثير سلبي على الدول المجاورة.

ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل حول السلاح الذي تم اختباره.

وأوضحت أن الاختبار الناجح للصاروخ الباليستي من غواصة يحمل معنى ذا أهمية كبيرة، مبشرا بدخول مرحلة جديدة في التصدي لتهديدات القوى الخارجية المعادية لكوريا الشمالية ومعززا من قدراتها الدفاعية الذاتية.

وأشارت الوكالة إلى أن زعيم البلاد كيم جونغ-أون أرسل بتهانيه الحارة على نجاح الاختبار، مما يثير التكهنات بأن الزعيم لم يحضر الاختبار بنفسه.

وتلفت وكالة يونهاب الجنوبية الرسمية، أن الصواريخ الباليستية من غواصة واحدة من التهديدات الكبرى للولايات المتحدة وحلفائها إلى جانب الصواريخ الباليستية عابرة القارات، حيث أنها يمكن أن توسع من نطاق صواريخ كوريا الشمالية النووية فضلا عن أن مثل هذا النوع من الصواريخ يصعب اكتشافه مسبقا لخروجه من المياه.