رابط نظام فارس الجديد 1441

نظام فارس في المملكة العربية السعودية، أحد الأنظمة التي تعمل في مجال التعليم "المعلمين والمدرسين" والإداريين في وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وهو أحد الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لموظفي المملكة وزارة التربية والتعليم.

أعلنت إدارة شؤون المعلمين في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إضافة علاوة سنوية للمعلمين في نظام فارس للعام الجديد 2019، مشيرة إلى أن البدل السنوي لن يظهر في جدول الرواتب إلا بعد دفع الرواتب.

تجدر الإشارة إلى أن البدل السنوي وفقًا لمستويات التعليم هو 510 ريال سعودي، المستوى الرابع والخامس، و595 ريال سعودي، المستوى السادس.

يوفر نظام فارس للمعلمين العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك: بيان الراتب ، طلبات الإجازات، الإخطار فور الإجازة، طلب البدلات، طلب تمديد الإجازة، طلب الإجازة، طلب تعديل فترة الإجازة، طلب تمديد الإجازة الفترة، وتطبيق للتقاعد.

يقدم النظام البيانات الأساسية للمعلم أو المسؤول، وبيان بسجله التاريخي، وبيان خارج المكتب، وبيان المهام، وبيان الطلبات المعلقة، وطلب بدل للموظف، وإخطار غياب الموظف.

رابط نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية 1441، حيث يمكن للموظف مراجعة جميع بياناته والوصول إلى الخدمات المختلفة التي يحتاجها، اضغط هنا.