رابط تحديث البيانات في بورصة 2019

تخطط البورصة المصرية لإدخال تعديلات جديدة على نظام التداول في البورصة، والذي يعمل المستثمرون حاليًا في البورصة.

قال أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس البورصة المصرية، إن التحديث الذي سينهي إدارة البورصة في الربع الأخير من العام الحالي، سيوفر ميزات وآليات أفضل للتجار وأكثر تطوراً من النظام الحالي، وقال إن التداول على أسهم الشركات المدرجة كان آخر تحديث في عام 2007.

وقال عبد الرحمن على هامش ورشة عمل نظمتها شعبة الصحفيين الاقتصاديين، إن التعديل يهدف إلى مواكبة التطورات في الأسواق المالية في العالم، قائلاً: "التعديل يشبه تحديث إصدار Windows للكمبيوتر".

في 22 أغسطس، أطلقت البورصة المصرية مؤشر جديد EGX 30 TR، والذي يضم أكثر 30 شركة نشاطًا من حيث السيولة والنشاط، بحضور رئيس البنك الوطني للاستثمار وممثلي عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية.

يأخذ المؤشر الجديد في الاعتبار توزيعات الأرباح التي تم الحصول عليها من قبل المكونات المكونة لمؤشر EGX30 حيث يتم تحويل قيمة أرباح الأسهم إلى نقاط في المؤشر الجديد، مما يعكس كل من تغير سعر الأوراق المالية والعائد على أرباح الأسهم.

من مزايا المؤشر الجديد وفقًا لبيانات البورصة المصرية، يتجنب التركيز على صناعة معينة وبالتالي يوفر تمثيلًا جيدًا لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري.