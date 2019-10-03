نشرت وزارة التربية الكويتية رابطًا لتفقد العمل الممتاز لعام 2019 برقم الملف لجميع المعلمين والمعلمات.

أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التعليم فهد الغيص، أن تدقيق الأعمال الممتازة للفترة 2018-2019 قد تم الانتهاء منه وأرسل إلى القطاع المالي، موضحاً أنه قد تم الانتهاء منه لجميع قطاعات وزارة التعليم العام والمجالات التعليمية وكذلك القطاعات الإدارية والفنية الأخرى.

هنأ الغيص جميع موظفي الوزارة المؤهلين على الأعمال الممتازة، مشيراً إلى أن مبالغ الأعمال الممتازة قد تمت الموافقة عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.

وأشار الغيص إلى أنه بعد الاطلاع على العدد الإجمالي للعاملين في وزارة التعليم المؤهلين للعمل الممتاز، والذي يبلغ 124،038 موظفًا في جميع قطاعات الوزارة.

وأوضح أن عدد الأعمال المتميزة هو 78178 موظفًا في المجال التعليمي والموظفين الإداريين ، مضيفين أنه سيتم إنفاق العمل على العمل الممتاز من خلال القطاع المالي.

وقال الغيض إن مبالغ الأعمال الممتازة قد تم تدقيقها وفقًا لمعايير ومعايير ديوان الخدمة المدنية ، حسب المسمى الوظيفي لكل موظف، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الأعمال الممتازة في منطقة الأحمدي التعليمية هو 17124 من أصل 27380 من المعلمين والإداريين.

رابط الأعمال الممتازة وزارة التربية 2019 اضغط هنا