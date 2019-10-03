مدة إجازة حرب 6 أكتوبر 2019 للبنوك والحكومة

أصدر د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، قرارًا رسميًا ونهائيًا في يوم عطلة أكتوبر 2019 الذي يحتفل به المصريون كل عام.

وتحتفل جمهورية مصر العربية كل عام بحرب أكتوبر، وهي عطلة عامة مدفوعة الأجر، يتم خلالها منح الموظفين والطلاب إجازة رسمية.

من المتوقع أن يكون يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في مصر بمناسبة الذكرى السنوية لشهر أكتوبر.

سيؤدي هذا إلى حصول الموظفين الحكوميين على ثلاثة أيام متتالية من الإجازة تبدأ من الجمعة 4 أكتوبر 2019 وتنتهي يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، وسيعود العمال إلى العمل يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019.

بالنسبة للعمال في القطاع، ستصدر وزارة القوى العاملة قرارًا بمغادرة عمال القطاع الخاص في 6 أكتوبر 2019. إذا كانت ظروف العمل تتطلب أن يتم توظيف العامل في ذلك اليوم، يحق له بالإضافة إلى أجره مرتين في ذلك اليوم.

كما تشهد البنوك المصرية هذا اليوم ترخيصًا رسميًا منحته سلطة النقد لجميع البنوك في جمهورية مصر العربية.

تعتبر حرب أكتوبر 1973 واحدة من أهم الحروب التي خاضها الجيش المصري ، والتي تحظى باهتمام واحتفال كبيرين من قبل الحكومة والشعب المصري، والتي أقيمت في هذا اليوم العديد من الاحتفالات الشعبية والحكومية.