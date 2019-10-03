تفريغات 2005 بين وعود الحل النهائي وصدمة المنحة ..وأبو كرش يوضح

تلقى موظفو تفريغات 2005 اليوم الخميس صدمة كبيرة، عندما توجهوا لتلقي رواتبهم ، حيث وجدوا ان المبلغ الذي افرز لهم 1500 شيقل ، كمنحة تصرف شهرياً لمدة 6 شهور وتجدد تلقائياً بعد انتهاء ال6 شهور الاولى .

رامي ابو كرش الناطق باسم تفريغات 2005 ، اكد ان الموظفين تلقوا اليوم الخميس ضربة قاصمة خلال توجههم لتلقي الرواتب اليوم وخاصة بعد وعود رئيس وزراء حكومة اشتيه بحل جذري لقضيتهم .

أوضح ابو كرش خلال تصريحات خاصة ل"فلسطين اليوم" " كنا نتوقع ان تحل قضيتنا بشكل نهائي ، الا ان ما حدث هو اعادة الحال الى ما قبل ابريل 2010، حيث كنا نتلقى راتب 1500 حتى جاء قرار الحمد لله بصرف 50% ليتلقى الجميع 750 شيقلاً .

وشدد ابو كرش على ان صرف الرواتب المنحة خطير وهناك تداعيات لم تُكشف بعد ، مؤكداً ان هناك من يحاول افشال الحراك الذي نسعى للقيام به عبر التهديد تارة وعبر الوعيد تارة أخرى .

موضحاً أن الظلم وقع نتيجة استمرار حكومة اشتيه التميز بين موظفي غزة والضفة حيث يتم التعامل مع موظفي رام الله كموظفين نظاميين بكامل حقوقهم ، في حين يتم التعامل معنا بالمنحة .

واكد ان هناك تضارباً في المعلومات بشأن حقيقة اذا ما كان قرار المنحة نهائي ام انه قرار مبدئي لثلاثة شهور، مطالباً الحكومة ورئيس الوزراء اشتيه بالإعلان رسمياً عن شكل حل قضية تفريغات 2005 وطمئنة الموظفين في حال عدم وجود قرار نهائي بعد .

وبشأن الحراك : قال ابو كرش الحرك مستمر ولن يتوقف رغم كم التهديدات التي تلقيناها خلال الايام الماضية ، معلناً عن اعتصام مفتوح يوم الاحد القادم 6-10-2019 أمام معبر بيت حانون "ايرز" للمطالبة بالحقوق القانونية لموظفي تفريغات 2005 اسوة بباقي الموظفين.

ويشار الى ان تفريغات 2005بدؤوا في العمل منذ 14 عاماً ويبلغ عدد المتواجدين في قطاع غزة حالياً 8000 موظف .