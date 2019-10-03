احباط محاولة لاغتيال للواء قاسم سليماني

أحبط الحرس الثوري الإيراني، محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني وفقًا لما ذكره موقع فارس التابع لإيران اليوم الخميس،

وكشف حجة الاسلام حسين طائب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري، أن اغتيال اللواء سليماني بجانب اثارة حروب طائفية في ايام الفاطمية ومحرم هو مخطط عبري - عربي أعد له لسنوات، حيث تم احباطه واعتقال كافة اعضاء فريق الاغتيال.

وجاءت تصريحات حجة الإسلام حسين طائب في المؤتمر الـ 23 لقادة الحرس الثوري اليوم الخميس.

وقال: "إن اعداء الثورة الاسلامية وبعد فشلهم في استهداف مقرات الحرس الثوري، نفذوا مخططا، تم الاعداد له على مدى سنوات لاغتيال اللواء سليماني داخل إيران وتحديدا في محافظة كرمان (جنوب شرق) إلا أنهم فشلوا في تحقيق غايتاهم.