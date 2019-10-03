"روضة الأمل" في جنين تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى

لا تزال فعاليات حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية متواصلة منذ عدة أيام للتضامن مع القيادي في الحركة طارق قعدان والذي يخوض إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الـ63 على التوالي.

فقد نظمت روضة الأمل النموذجية في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين صباح اليوم الخميس زيارة إلى منزل الشيخ القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان حيث تم الحديث مع الاطفال عن قضية الاسرى وإضرابه.

وفي السياق ذاته انطلقت أمس مسيرة مركبات، انتهت بوقفة تضامنية مع الأسير سامر العربيد والأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي والقيادي طارق قعدان في بلدة يعبد جنوب جنين.

وجابت مسيرة المركبات التي نظمتها القوى الوطنية والاسلامية وذوي الأسرى المضربين عن الطعام وكوادر من حركة الجهاد الإسلامي؛ حيث ألقيت كلمات عدة منها كلمة القوى الوطنية والاسلامية، شدد المتحدثون على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والوقوف صفا واحدا لنصرة الأسرى.













صور لمسيرة مركبات في جنين يوم أمس الأربعاء تضامنًا مع الاسرى المضربين عن الطعام ...

















