مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مصير المواطن رائد مبروك المفقود في اليونان

خصصت عائلة الشاب الفلسطيني رائد محمود مبروك من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مكافأة مالية لمن يكشف عن مصيره في اليونان.

يُشار إلى رائد مبروك فقدت آثاره منذ عدة شهور في اليونان.

وأكد مؤمن عم المفقود رائد محمود مبروك عن تخصيص مكافئة مالية قيمتها 5000 دولار لمن يساعدنا في العثور على أبننا المفقود رائد سواء عن طريق فيديو صوت أو صورة، داعيًا من يرغب في المساعدة التواصل عبر جوال واتس 00970599780732

وكانت عائلة اللاجئ الفلسطيني، رائد مبروك (42 عاما) قد ناشدت قبل شهر، وزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية في تركيا وكافة المعنيين من مؤسسات حقوقية وإنسانية، للتدخل لمحاولة معرفة مصير ولدها الذي فقد بتاريخ 27 أذار/ مارس 2019 الماضي، أثناء محاولته العبور من تركيا إلى اليونان.

وأضافت العائلة، أنها فقدت الاتصال بابنها في السابع والعشرون من أذار/ يونيو الماضي، قبيل انطلاقه من الطرف التركي لليونان، مشيرة إلى أنه لم ترد أي معلومة عنه حتى اللحظة.

ووفقا لشقيق المفقود رائد مبروك، فإن أخاه سافر الى تركيا وانقطعت الاخبار عنه، مبينا أن العائلة تواصلت مع السفارة وعميد الجالية وبعض الاصدقاء على أمل العثور عليه ولكن بدون جدوى